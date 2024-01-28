Мунгия вызвал на бой «Канело» после победы над Райдером

Мексиканский боксер, первый номер рейтинга во втором среднем весе по версии WBO, бросил вызов своему соотечественнику

«Для меня большая часть разделить ринг с Альваресом. Надеюсь, он предоставит мне такую возможность. Это будет величайший бой в истории Мексики»

В ночь с 27 на 28 января Хайме Мунгия одолел нокаутом в девятом раунде Джона Райдера. Для мексиканца эта победа стала 43-й на профессиональном ринге.

Пока что Мунгия не потерпел в карьере ни единого поражения. Ранее он был чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Сейчас ему принадлежит пояс WBC Silver в категории до 76,2 кг.