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    Мунгия вызвал на бой «Канело» после победы над Райдером

    Бокс/ММА WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Мексиканский боксер Хайме Мунгия, первый номер рейтинга во втором среднем весе по версии WBO, бросил вызов своему соотечественнику Саулю Альваресу.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Для меня большая часть разделить ринг с Альваресом. Надеюсь, он предоставит мне такую возможность. Это будет величайший бой в истории Мексики»

    В ночь с 27 на 28 января Хайме Мунгия одолел нокаутом в девятом раунде Джона Райдера. Для мексиканца эта победа стала 43-й на профессиональном ринге.

    Пока что Мунгия не потерпел в карьере ни единого поражения. Ранее он был чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Сейчас ему принадлежит пояс WBC Silver в категории до 76,2 кг.

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