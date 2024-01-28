Джервонта Дэвис может провести реванш с Лиамом Уолшем

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Superможет провести реванш против

Их поединок планируют организовать летом на одном из турниров в Великобритании. Первый бой «Танка» и Уолша состоялся в мае 2017-го в рамках второго полулегкого веса.

Тогда Джервонта одержал победу нокаутом во втором раунде и сохранил титул IBF. В последнем своем поединке американец удосрочил Райана Гарсию.

Всего в активе Дэвиса 29 побед и ни одного проигрыша на профессиональном ринге. У Уолша 23 выигранных поединка и одно поражение в карьере, полученное от Джервонты.