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    Бивол о Бетербиеве: Он гораздо сильнее «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF WBA Сборная России Дмитрий Бивол Каллум Смит Артур Бетербиев Сауль Альварес
    Российский профессиональный боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол считает соотечественника Артура Бетербиева самым тяжелым соперником в карьере.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Я не был удивлен победой Артура над Каллумом Смитом. Он в прекрасной форме, хорошо обучен технически и очень жестко бьет. Бетербиев гораздо сильнее Сауля Альвареса. Это будет самый сложный бой в моей карьере»

    Поединок Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Дмитрию сейчас принадлежит титул в полутяжелом весе по версии WBA Super.

    Артур владеет остальными тремя поясами в этом дивизионе. Как и Дмитрий Бивол, он еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

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