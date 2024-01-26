Бивол о Бетербиеве: Он гораздо сильнее «Канело»

Российский профессиональный боксер-полутяжеловес считает соотечественникасамым тяжелым соперником в карьере.

«Я не был удивлен победой Артура над Каллумом Смитом. Он в прекрасной форме, хорошо обучен технически и очень жестко бьет. Бетербиев гораздо сильнее Сауля Альвареса. Это будет самый сложный бой в моей карьере»

Поединок Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Дмитрию сейчас принадлежит титул в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Артур владеет остальными тремя поясами в этом дивизионе. Как и Дмитрий Бивол, он еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.