Джон Райдер хочет получить реванш с «Канело»

Экс-претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе планирует получить реванш с

«Тот бой сыграл большую роль для моей карьеры. Я по-прежнему настроен на громкие поединки. Хочу получить реванш с Альваресом, чтобы забрать себе его пояса. В этот раз я устрою на ринге настоящее шоу»

Бой Джона Райдера и «Канело» проходил 6 мая прошлого года. Тогда Сауль Альварес сохранил все пояса в категории до 76,2 кг, победив единогласным решением судей.

Райдер проведет очередной поединок 28 января против Хайме Мунгия, первого номера рейтинга по версии WBC в их дивизионе и экс-чемпиона мира в первом среднем весе.