ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою
  • 16:16
    • Бензема попросил «Аль-Иттихад» временно покинуть клуб
  • 14:39
    • Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»
  • 14:25
    • Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал Australian Open
  • 13:28
    • «Локомотив» может подписать защитника «Сантоса»
  • 13:12
    • «Зенит» почти договорился с «Локомотивом» о переходе Тикнизяна
    Все новости спорта

    Карл Фроч посоветовал Деонтею Уайлдеру завершить карьеру

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Известный американский тренер по боксу Карл Фрол считает, что бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру пора завершать карьеру.

    Деонтей Уайлдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер

    «После поражения от Паркера ему стоит повесить перчатки на гвоздь. Деонтей уже возрастной боец. Он многого добился и заработал огромное количество денег. Сейчас у Уайлдера нет настроя драться так агрессивно, как раньше»

    В последнем своем поединке Деонтей Уайлдер потерпел неожиданное поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера.

    В активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 3 проигрыша в карьере. На профессиональном ринге Деонтей Уайлдер выступает с 2008 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сельта» и «Реал Сосьедад» много не забьют
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
  • Рублев обыграет Синнера и наконец-то выйдет в полуфинал на «Шлеме»?
  • Синнер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Очередное дерби столицы окажется за «Динамо»?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры