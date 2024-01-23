Карл Фроч посоветовал Деонтею Уайлдеру завершить карьеру

Известный американский тренер по боксу считает , что бывшему чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBCпора завершать карьеру.

«После поражения от Паркера ему стоит повесить перчатки на гвоздь. Деонтей уже возрастной боец. Он многого добился и заработал огромное количество денег. Сейчас у Уайлдера нет настроя драться так агрессивно, как раньше»

В последнем своем поединке Деонтей Уайлдер потерпел неожиданное поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера.

В активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 3 проигрыша в карьере. На профессиональном ринге Деонтей Уайлдер выступает с 2008 года.