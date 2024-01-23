Бивол считает, что у Нганну нет шансов в бою с Джошуа

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super не верит в успехв грядущем поединке против

«Фрэнсис проделал огромную работу и заслужил этот бой. Но поединок с Джошуа будет совершенно другим, не таким ровным, как с Тайсоном. Энтони не допустит тех же ошибок, что и Фьюри. При всем уважении к Нганну, он не сможет конкурировать на равных с боксером чемпионского уровня»

Поединок Нганну и Джошуа по правилам бокса пройдет 8 марта в формате десяти раундов. Фрэнсис сейчас является десятым номером рейтинга тяжеловесов по версии WBC.

На профессиональном ринге он провел только один поединок. В октябре прошлого года камерунец уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.