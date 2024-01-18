Уайлдер опустился с первой на восьмую строчку в рейтинге WBC

Звездный американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира, опустился в рейтинге WBC с первой на восьмую строчку после поражения единогласным решением от

Его недавний соперник ввиду победы сразу же поднялся на третью позицию. Также топ-5 покинул российский боксер Арсланбек Махмудов.

В декабре он уступил нокаутом Агиту Кабайелу, после чего с третьего места в ростере опустился на 14-е. Немец, выигравший досрочно у Махмудова, теперь идет четвертым.

Возглавляет рейтинг среди тяжеловесов по версии WBC Энтони Джошуа. «Эй-Джей» в предыдущем бою одолел техническим нокаутом Отто Валлина. Чемпионом по линии WBC по-прежнему является Тайсон Фьюри.