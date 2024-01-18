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    Уайлдер опустился с первой на восьмую строчку в рейтинге WBC

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    Звездный американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира, опустился в рейтинге WBC с первой на восьмую строчку после поражения единогласным решением от Джозефа Паркера.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    Его недавний соперник ввиду победы сразу же поднялся на третью позицию. Также топ-5 покинул российский боксер Арсланбек Махмудов.

    В декабре он уступил нокаутом Агиту Кабайелу, после чего с третьего места в ростере опустился на 14-е. Немец, выигравший досрочно у Махмудова, теперь идет четвертым.

    Возглавляет рейтинг среди тяжеловесов по версии WBC Энтони Джошуа. «Эй-Джей» в предыдущем бою одолел техническим нокаутом Отто Валлина. Чемпионом по линии WBC по-прежнему является Тайсон Фьюри.

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