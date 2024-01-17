Эдди Хирн: Бивол будет изматывать Бетербиева все 12 раундов

Спортивный промоутердал свой прогноз на грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между

«Победа над Каллумом Смитом — это одно из лучших выступлений в карьере Бетербиева. Но Бивол потрясающе передвигается по рингу. Блокировать столько ударов на протяжении всего боя очень сложно. Дмитрий будет изматывать Бетербиева все 12 раундов»

Биволу сейчас принадлежит пояс WBA Super в полутяжелом весе. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Линдона Артура.

Бетербиев 14 января финишировал в седьмом раунде Каллума Смита и защитил 3 титула. Артур, как и Дмитрий, не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере.