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    Эдди Хирн: Бивол будет изматывать Бетербиева все 12 раундов

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Эдди Хирн Дмитрий Бивол Каллум Смит Артур Бетербиев
    Спортивный промоутер Эдди Хирн дал свой прогноз на грядущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Победа над Каллумом Смитом — это одно из лучших выступлений в карьере Бетербиева. Но Бивол потрясающе передвигается по рингу. Блокировать столько ударов на протяжении всего боя очень сложно. Дмитрий будет изматывать Бетербиева все 12 раундов»

    Биволу сейчас принадлежит пояс WBA Super в полутяжелом весе. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Линдона Артура.

    Бетербиев 14 января финишировал в седьмом раунде Каллума Смита и защитил 3 титула. Артур, как и Дмитрий, не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере.

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