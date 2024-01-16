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    Джошуа уверен в досрочной победе в бою с Нганну

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Роберт Хелениус Франсис Нганну
    Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, экс-чемпион мира по трем версиям, уверен в досрочной победе в своем следующем поединке против Фрэнсиса Нганну, запланированного на 8 марта.

    Энтони Джошуа (справа)
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    Энтони Джошуа (справа)

    «Я нокаутировал каждого соперника, который до меня дрался с Тайсоном Фьюри. Я выхожу в ринг и делаю то, что мне нужно. Скоро увидим, как сложится бой с Нганну»

    Энтони Джошуа сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В прошлом году он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, а затем удосрочил Роберта Хелениуса и Отто Валлина.

    Нганну ранее провел на профессиональном ринге только один поединок. В конце октября прошлого года он уступил Тайсону Фьюри по очкам в десятираундовом бою.

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