Джошуа уверен в досрочной победе в бою с Нганну

Британский боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира по трем версиям, уверен в досрочной победе в своем следующем поединке против, запланированного на 8 марта.

«Я нокаутировал каждого соперника, который до меня дрался с Тайсоном Фьюри. Я выхожу в ринг и делаю то, что мне нужно. Скоро увидим, как сложится бой с Нганну»

Энтони Джошуа сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. В прошлом году он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, а затем удосрочил Роберта Хелениуса и Отто Валлина.

Нганну ранее провел на профессиональном ринге только один поединок. В конце октября прошлого года он уступил Тайсону Фьюри по очкам в десятираундовом бою.