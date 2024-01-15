Уайлдер может провести следующий бой в карде с Нганну и Джошуа

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе ответил на вопрос о возвращении своего подопечного на ринг в карде с8 марта в Саудовской Аравии.

«Да, это очень вероятно. Деонтея всегда сравнивали с самыми именитыми и выдающимися боксерами. Пока что у нас нет контракта на бой. Однако мы проявляем активность и постоянно на связи»

Уайлдер сенсационно проиграл декабрьский поединок Джозефу Паркеру единогласным решением судей. Тогда «бронзовый бомбардировщик» потерпел свое третье поражение на профессиональном ринге.

Потенциальными оппонентами Деонтея для следующего поединка на мартовском турнире являются Чжан Чжилэй, Джарелл Миллер и Даниэль Дюбуа.