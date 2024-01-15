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    Уайлдер может провести следующий бой в карде с Нганну и Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, ответил на вопрос о возвращении своего подопечного на ринг в карде с Нганну и Джошуа 8 марта в Саудовской Аравии.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Да, это очень вероятно. Деонтея всегда сравнивали с самыми именитыми и выдающимися боксерами. Пока что у нас нет контракта на бой. Однако мы проявляем активность и постоянно на связи»

    Уайлдер сенсационно проиграл декабрьский поединок Джозефу Паркеру единогласным решением судей. Тогда «бронзовый бомбардировщик» потерпел свое третье поражение на профессиональном ринге.

    Потенциальными оппонентами Деонтея для следующего поединка на мартовском турнире являются Чжан Чжилэй, Джарелл Миллер и Даниэль Дюбуа.

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