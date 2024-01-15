Каллум Смит прокомментировал поражение от Артура Бетербиева

Экс-претендент на 3 чемпионских пояса по боксу в полутяжелом веседал первый комментарий после прошедшего титульного поединка против

«Это было далеко не лучшее мое выступление. До нокдауна я даже не почувствовал силу его удара. Но победил тот, кто был сильнее. Бетербиев постоянно давит и не позволяет сопернику набирать обороты. Он не просто так стал чемпионом»

Титульный поединок Бетербиева со Смитом проходил в Канаде 14 января. Каллум проиграл бой техническим нокаутом в седьмом раунде, потерпев второе поражение в карьере.

Артур сохранил статус непобежденного боксера и защитил пояса IBF, WBC и WBO. У Бетербиева 20 выигранных боев в карьере. В каждом из них россиянин победил нокаутом.