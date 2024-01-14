Белью о Бетербиеве: С возрастом он становится только сильнее

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе отметил отличную физическую форму российского бойца, несмотря на возраст в 39 лет.

«Это удивительно, но с возрастом Бетербиев становится только сильнее. Ему 39, и он продолжает сносить всех своих соперников. Таких боксеров больше нет. Его следующим противником должен стать Бивол. Это будет очень интересный бой»

14 января на турнире в Канаде Артур Бетербиев защитил 3 чемпионских пояса в полутяжелом весе. В седьмом раунде он одержал победу техническим нокаутом над Каллумом Смитом.

Для Артура это уже 20-й выигранный поединок в профессиональной карьере. У Бетербиева нет ни единого поражения и в каждом бою он победил досрочно.