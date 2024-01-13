Каллум Смит рассказал, в чем «Канело» лучше Бетербиева

Следующий претендент на титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по трем версиям сравнил навыкии своего очередного оппонента

«В техническом плане Альварес явно превосходит его. Бетербиев берет своей мощью и габаритами. Впрочем, я прошел хороший тренировочный лагерь. Я могу его победить»

Бой Бетербиева и Смита в полутяжелом весе начнется 14 января примерно в 6:00 по московскому времени. Их поединок станет главным событием вечера на турнире в Квебек-Сити, в Канаде.

Артур является действующим чемпионом мира. На его счету 19 побед и ни одного проигрыша в карьере. В предыдущей встрече он выиграл досрочно у Энтони Ярда.