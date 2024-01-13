Тренер Джошуа: Энтони способен победить Усика в третьем бою

, бывший тренер звездного британского боксера-тяжеловеса уверен в победе «Эй-Джея» в потенциальном третьем бою против

«Глядя на то, как Джошуа дрался с Валлином, я не удивлюсь, если он возьмет реванш за 2 проигрыша. Я рад, что Энтони был активным весь прошлый год и трижды вышел на ринг. В такой форме он способен победить Усика в третьем бою»

2 предыдущих очных поединка Усика и Джошуа завершились победой украинца судейским решением. После двух неудач Энтони выиграл 3 последующие боя.

В прошлом году он одолел по очкам Джермейна Франклина, а затем победил нокаутами Роберта Хелениуса и Отто Валлина. Следующий бой Энтони проведет в марте против Фрэнсиса Нганну.