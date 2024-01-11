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    Филип Хргович дал согласие на бой с Джо Джойсом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс
    Непобежденный хорватский боксер-тяжеловес Филип Хргович дал согласие на поединок против бывшего временного чемпиона дивизиона по версии WBO Джо Джойса.

    Джо Джойс (слева)
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    Джо Джойс (слева)

    «Слышал, что в поединке со мной был заинтересован Джозеф Паркер. Но я готов принять предложение Джо Джойса. Почему бы нам не подраться в марте?»

    Хргович в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Марка де Мори. Хорватский боксер выиграл на профессиональном ринге все 17 боев. В 14-ти из них он побеждал досрочно.

    Джойс сейчас идет на серии из двух поражений кряду. В 2023 году он дважды уступил нокаутом Чжану Чжилэю. Ранее британец, как и Хргович, был непобежденным боксером с 15-ю выигранными боями.

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