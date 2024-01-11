Филип Хргович дал согласие на бой с Джо Джойсом

Джо Джойс (слева) Фото: globallookpress.com
«Слышал, что в поединке со мной был заинтересован Джозеф Паркер. Но я готов принять предложение Джо Джойса. Почему бы нам не подраться в марте?»
Хргович в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Марка де Мори. Хорватский боксер выиграл на профессиональном ринге все 17 боев. В 14-ти из них он побеждал досрочно.
Джойс сейчас идет на серии из двух поражений кряду. В 2023 году он дважды уступил нокаутом Чжану Чжилэю. Ранее британец, как и Хргович, был непобежденным боксером с 15-ю выигранными боями.