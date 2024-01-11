Теренс Кроуфорд ответил отказом на бой против Теофимо Лопеса

Звездный американский боксер-полусредневесв своих соцсетях категорично высказался о потенциальном поединке с

«Этому парню стоит продолжить выступать в своем весе. Ему надо сосредоточиться на других соперниках. Он говорил о нашем бое, но каждый раз, когда мы пересекались, отворачивался от меня. Лопес просто трус»

Теренс Кроуфорд является обладателем трех титулов в полусреднем весе. Летом прошлого года он вошел в историю, как первый боксер, ставший двойным абсолютным чемпионом.

Лопесу сейчас принадлежит титул WBO в категории до 63,5 кг. В последнем своем бою он отобрал пояс у Джоша Тейлора. Тогда Теофимо выиграл единогласным решением.