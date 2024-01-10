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    Промоутеры раскрыли гонорары Нганну и Джошуа за очный бой

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа ММА UFC Франсис Нганну
    Промоутеры совместно с организаторами грядущего боксерского турнира в Саудовской Аравии 8 марта раскрыли гонорары участников главного боя вечера.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, а ныне десятый номер рейтинга WBC Фрэнсис Нганну гарантировано получит 20 миллионов долларов. Гонорар его соперника Энтони Джошуа будет в 2,5 раза больше.

    «Эй-Джей» к данному противостоянию подходит после победы над Отто Валлином техническим нокаутом. Ранее Джошуа был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям.

    Нганну в дебютном бою на ринге уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. За тот поединок «Хищник» заработал около 30-ти млн. долларов.

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