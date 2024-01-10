Промоутеры раскрыли гонорары Нганну и Джошуа за очный бой

Промоутеры совместно с организаторами грядущего боксерского турнира в Саудовской Аравии 8 марта раскрыли гонорары участников главного боя вечера.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, а ныне десятый номер рейтинга WBC Фрэнсис Нганну гарантировано получит 20 миллионов долларов. Гонорар его соперника Энтони Джошуа будет в 2,5 раза больше.

«Эй-Джей» к данному противостоянию подходит после победы над Отто Валлином техническим нокаутом. Ранее Джошуа был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям.

Нганну в дебютном бою на ринге уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. За тот поединок «Хищник» заработал около 30-ти млн. долларов.