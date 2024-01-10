Отец Хэйни навал условия для боя Девина против Теофимо Лопеса

, отец бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе рассказал , при каких обстоятельствах его сын подерется с

«Этот бой состоится тогда, когда Теофимо будет по-настоящему готов. А пока у него впереди тяжелый поединок против Ортиса. Уверен, что Джамейн неспроста согласился на этот бой. Он пришел забрать пояс Лопеса себе»

Лопес сейчас является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBO. 8 февраля ему предстоит провести первую защиту титула против Джамейна Ортиса.

Хэйни в этом же дивизионе принадлежит пояс по линии WBC. В декабре прошлого года Девин забрал его у Реджиса Прогрейса, выиграв очный поединок единогласным решением судей.