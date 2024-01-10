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    Отец Хэйни навал условия для боя Девина против Теофимо Лопеса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Девин Хэйни
    Билл Хэйни, отец бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе Девина Хэйни, рассказал, при каких обстоятельствах его сын подерется с Теофимо Лопесом.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «Этот бой состоится тогда, когда Теофимо будет по-настоящему готов. А пока у него впереди тяжелый поединок против Ортиса. Уверен, что Джамейн неспроста согласился на этот бой. Он пришел забрать пояс Лопеса себе»

    Лопес сейчас является чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBO. 8 февраля ему предстоит провести первую защиту титула против Джамейна Ортиса.

    Хэйни в этом же дивизионе принадлежит пояс по линии WBC. В декабре прошлого года Девин забрал его у Реджиса Прогрейса, выиграв очный поединок единогласным решением судей.

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