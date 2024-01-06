Де Ла Хойя: В этом году мы организуем бой Гарсии и Хэйни

Легендарный боксер-полусредневес, ныне спортивный менеджер, пообещал в этому году устроить громкий поединок в дивизионе до 63,5 кг с участием

«Райан давно ждет этого боя. Думаю, противостояние Хэйни и Гарсии получится очень ярким. Девин сейчас находится на пике. Он доказал, что может быть одним из лучших в 140 фунтах. Мы обязательно организуем в этом году поединок Гарсии и Хэйни»

Девин в своем последнем бою победил единогласным решением судей Реджиса Прогресса и стал новым чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC.

Гарсия 2 декабря нокаутировал в восьмом раунде Оскар Дуарте. На данный момент Райан занимает четвертую позицию в рейтинге дивизиона до 63,5 кг по версии WBA и пятую строчку в ростере IBF.