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    Де Ла Хойя: В этом году мы организуем бой Гарсии и Хэйни

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Легендарный боксер-полусредневес Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный менеджер, пообещал в этому году устроить громкий поединок в дивизионе до 63,5 кг с участием Девина Хэйни и Райана Гарсии.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Райан давно ждет этого боя. Думаю, противостояние Хэйни и Гарсии получится очень ярким. Девин сейчас находится на пике. Он доказал, что может быть одним из лучших в 140 фунтах. Мы обязательно организуем в этом году поединок Гарсии и Хэйни»

    Девин в своем последнем бою победил единогласным решением судей Реджиса Прогресса и стал новым чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC.

    Гарсия 2 декабря нокаутировал в восьмом раунде Оскар Дуарте. На данный момент Райан занимает четвертую позицию в рейтинге дивизиона до 63,5 кг по версии WBA и пятую строчку в ростере IBF.

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