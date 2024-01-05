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    Чисора рассказал, почему Паркер победил Уайлдера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
    Британский профессиональный боксер-тяжеловес Дерек Чисора, бывший претендент на титул по версии WBC, объяснил, почему Деонтей Уайлдер потерпел поражение от Джозефа Паркера.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Паркер просто потрясающе боксировал в этом бою. Самое главное то, что ему удалось избежать мощнейших ударов Уайлдера с правой руки. Думаю, после такого провального выступления мы больше не увидим Деонтея на ринге»

    23 декабря Уайлдер потерпел сенсационное поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера. До новозеландца Деонтей проигрывал ранее только Тайсону Фьюри.

    Сейчас в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 3 поражения на профессиональном ринге.

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