Чисора рассказал, почему Паркер победил Уайлдера

Британский профессиональный боксер-тяжеловес, бывший претендент на титул по версии WBC, объяснил , почемупотерпел поражение от

«Паркер просто потрясающе боксировал в этом бою. Самое главное то, что ему удалось избежать мощнейших ударов Уайлдера с правой руки. Думаю, после такого провального выступления мы больше не увидим Деонтея на ринге»

23 декабря Уайлдер потерпел сенсационное поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера. До новозеландца Деонтей проигрывал ранее только Тайсону Фьюри.

Сейчас в активе «бронзового бомбардировщика» 43 победы, одна ничья и 3 поражения на профессиональном ринге.