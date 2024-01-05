Флойд Мейвезер: Сейчас в боксе есть только 3 громких имени

Легендарный американский боксер рассказал , кого сейчас считает самыми большими звездами в их виде спорта.

«Если думаете, что объединение двух поясов и несколько миллионов долларов принесут статус суперзвезды, то вы ошибаетесь. Сейчас в боксе есть только 3 громких имени. Это "Канело", Джервонта Дэвис и Райан Гарсия. Они знают, когда говорить, а когда не лучше промолчать»

«Канело» является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Райан Гарсия — бывший обладатель временного титула WBC в легком дивизионе.

Джервонта Дэвис действующий чемпион по версии WBA Super в весовой категории до 61 кг. В отличие от Гарсии и Альвареса он еще никому не уступал на профессиональном ринге — выиграл все 29 боев в карьере.