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    Аскрен хочет получить реванш с Масвидалем в апреле

    Бокс/ММА ММА UFC Дана Уайт  Хорхе Масвидаль
    Американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен, ранее выступавший в UFC, уведомил Дану Уайта о готовности провести второй бой против Хорхе Масвидаля.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Я уже сообщил Дане Уайте, что ради этого боя готов возобновить свою карьеру. Было бы неплохо подраться с Масвидалем на UFC 300»

    Первый поединок Масвидаля и Аскрена проходил 6 июля 2019 года. Тогда Хорхе финишировал противника за 4 секунды и стал обладателем самого быстрого нокаута в истории UFC.

    После поражения от Масвидаля Аскрен проиграл в следующем бою Демиану Майе, после чего завершил профессиональную карьеру. Всего в активе Бена 19 побед и 2 поражения в ММА.

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