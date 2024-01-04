Аскрен хочет получить реванш с Масвидалем в апреле

Американский боец смешанных единоборств, ранее выступавший в UFC, уведомил о готовности провести второй бой против

«Я уже сообщил Дане Уайте, что ради этого боя готов возобновить свою карьеру. Было бы неплохо подраться с Масвидалем на UFC 300»

Первый поединок Масвидаля и Аскрена проходил 6 июля 2019 года. Тогда Хорхе финишировал противника за 4 секунды и стал обладателем самого быстрого нокаута в истории UFC.

После поражения от Масвидаля Аскрен проиграл в следующем бою Демиану Майе, после чего завершил профессиональную карьеру. Всего в активе Бена 19 побед и 2 поражения в ММА.