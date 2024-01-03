Каллум Смит: Я не дам состояться бою Бетербиева и Бивола

Претендент на звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе намекнул на свою победу в титульном поединке против

«Я полностью уверен в своих силах. Моя лучшая версия способна победить любого. Я не дам состояться бою Бетербиева и Бивола. Знаю, что фанаты хотят увидеть их поединок, но мне нравится разрушать планы других. Я пройду Бетербиева, а затем сам подерусь против Бивола»

Поединок Смита с Бетербиевым за 3 чемпионских пояса состоится 14 января. Для канадского боксера российского происхождения это будет вторая защита всех титулов.

К этому поединку он подходит после досрочной победы над Энтони Ярдом. Каллум Смит в предыдущем бою нокаутировал в четвертом раунде Матье Бодерлика.