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    Каллум Смит: Я не дам состояться бою Бетербиева и Бивола

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Каллум Смит Артур Бетербиев Сборная России Дмитрий Бивол
    Претендент на звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Каллум Смит намекнул на свою победу в титульном поединке против Артура Бетербиева.

    Каллум Смит
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    Каллум Смит

    «Я полностью уверен в своих силах. Моя лучшая версия способна победить любого. Я не дам состояться бою Бетербиева и Бивола. Знаю, что фанаты хотят увидеть их поединок, но мне нравится разрушать планы других. Я пройду Бетербиева, а затем сам подерусь против Бивола»

    Поединок Смита с Бетербиевым за 3 чемпионских пояса состоится 14 января. Для канадского боксера российского происхождения это будет вторая защита всех титулов.

    К этому поединку он подходит после досрочной победы над Энтони Ярдом. Каллум Смит в предыдущем бою нокаутировал в четвертом раунде Матье Бодерлика.

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