Джошуа может подраться в марте с Нганну в Саудовской Аравии

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Прямо сейчас у нас 3 варианта на март для боя в Саудовской Аравии. Изначально мы хотели поединка с победителем пары Усик-Фьюри. Но теперь рассматриваем бой с Фрэнсисом Нганну. Также не стоит исключать Хрговича и Чжилэя»
Энтони Джошуа 23 декабря прошлого года одолел техническим нокаутом Отто Валлина. Сейчас британец идет на серии их трех выигранных боев кряду.
Нганну ранее провел на профессиональном ринге только один бой. В конце октября 2023-го он проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри, после чего занял десятое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов от WBC.