Джошуа может подраться в марте с Нганну в Саудовской Аравии

Спортивный промоутер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе назвал потенциального соперника и дату боя для британца.

«Прямо сейчас у нас 3 варианта на март для боя в Саудовской Аравии. Изначально мы хотели поединка с победителем пары Усик-Фьюри. Но теперь рассматриваем бой с Фрэнсисом Нганну. Также не стоит исключать Хрговича и Чжилэя»

Энтони Джошуа 23 декабря прошлого года одолел техническим нокаутом Отто Валлина. Сейчас британец идет на серии их трех выигранных боев кряду.

Нганну ранее провел на профессиональном ринге только один бой. В конце октября 2023-го он проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри, после чего занял десятое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов от WBC.