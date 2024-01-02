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    Джошуа может подраться в марте с Нганну в Саудовской Аравии

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн Франсис Нганну
    Спортивный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, назвал потенциального соперника и дату боя для британца.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Прямо сейчас у нас 3 варианта на март для боя в Саудовской Аравии. Изначально мы хотели поединка с победителем пары Усик-Фьюри. Но теперь рассматриваем бой с Фрэнсисом Нганну. Также не стоит исключать Хрговича и Чжилэя»

    Энтони Джошуа 23 декабря прошлого года одолел техническим нокаутом Отто Валлина. Сейчас британец идет на серии их трех выигранных боев кряду.

    Нганну ранее провел на профессиональном ринге только один бой. В конце октября 2023-го он проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри, после чего занял десятое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов от WBC.

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