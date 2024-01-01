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    Дмитрий Бивол может провести поединок против Джея Опетаи

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Дмитрий Бивол Каллум Смит Артур Бетербиев
    Российский профессиональный боксер Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Я не исключаю этот поединок. Все возможно. Но сначала мне нужно закончить все дела в полутяжелом дивизионе. Как только я возьму все пояса, мы подеремся с Опетаей в другом весе»

    Бивол в декабре в шестой раз кряду защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super, выиграв единогласным решением у Линдона Артура.

    Накануне Дмитрий подписал контракт на поединок за все пояса с Бетербиевым. В случае победы Артура над Каллумом Смитом, он станет следующим оппонентом Бивола.

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