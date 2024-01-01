Дмитрий Бивол может провести поединок против Джея Опетаи

Российский профессиональный боксер высказался о потенциальном поединке против экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF

«Я не исключаю этот поединок. Все возможно. Но сначала мне нужно закончить все дела в полутяжелом дивизионе. Как только я возьму все пояса, мы подеремся с Опетаей в другом весе»

Бивол в декабре в шестой раз кряду защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super, выиграв единогласным решением у Линдона Артура.

Накануне Дмитрий подписал контракт на поединок за все пояса с Бетербиевым. В случае победы Артура над Каллумом Смитом, он станет следующим оппонентом Бивола.