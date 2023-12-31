Дюбуа и Руис являются потенциальными соперниками Уайлдера

Деонтей Уайлдер (слева) Фото: globallookpress.com
«Больше всего меня беспокоит ментальное и физическое состояние Деонтея. Когда в полном порядке, то его никто не может победить. У нас есть несколько вариантов для следующего боя. Сейчас заметно улучшил свои позиции Дюбуа. Также в 2024-м хочет вернуться и Энди Руис»
Уайлдер в последний раз выходил на ринг 23 декабря в Саудовской Аравии и потерпел поражение от Джозефа Паркера единогласным решением судей.
На том же турнире победу техническим нокаутом одержал Даниэль Дюбуа в поединке против Джарелла Миллера.
Энди Руис в данный период времени продолжает восстановление после травмы плеча. Мексиканец планирует вернуться к боям в следующем году и провести на ринге 3 поединка.