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    Дюбуа и Руис являются потенциальными соперниками Уайлдера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Энди Руис
    Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, рассказал, с кем его подопечный может подраться в следующем поединке.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Больше всего меня беспокоит ментальное и физическое состояние Деонтея. Когда в полном порядке, то его никто не может победить. У нас есть несколько вариантов для следующего боя. Сейчас заметно улучшил свои позиции Дюбуа. Также в 2024-м хочет вернуться и Энди Руис»

    Уайлдер в последний раз выходил на ринг 23 декабря в Саудовской Аравии и потерпел поражение от Джозефа Паркера единогласным решением судей.

    На том же турнире победу техническим нокаутом одержал Даниэль Дюбуа в поединке против Джарелла Миллера.

    Энди Руис в данный период времени продолжает восстановление после травмы плеча. Мексиканец планирует вернуться к боям в следующем году и провести на ринге 3 поединка.

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