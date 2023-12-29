Фигередо хочет, чтобы Сехудо вошел в его тренерский штаб

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе хочет , чтобыв ближайшем будущем вошел в его тренерский штаб и помогал ему готовиться к поединкам.

«Мне нравится все то, что делает Генри. Его стратегии потрясающие, и они продолжают работать. Я бы хотел видеть его в команде своих наставников»

Фигередо не так давно дебютировал в легчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей Роба Фонта. Благодаря данному успеху, бразилец поднялся на восьмое место в рейтинге категории до 61 кг.

Известно, что к поединку с Фонтом Дейвисон готовился в одном тренировочном лагере с Генри Сехудо, который сейчас входит в топ-3 легчайшего дивизиона.