ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24
  • 14:11
    • Источник: Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом»
  • 11:45
    • «Аталанта» пока не определилась с будущим Миранчука
    Все новости спорта

    Фигередо хочет, чтобы Сехудо вошел в его тренерский штаб

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо Генри Сехудо
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигередо хочет, чтобы Генри Сехудо в ближайшем будущем вошел в его тренерский штаб и помогал ему готовиться к поединкам.

    Дейвисон Фигередо (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дейвисон Фигередо (справа)

    «Мне нравится все то, что делает Генри. Его стратегии потрясающие, и они продолжают работать. Я бы хотел видеть его в команде своих наставников»

    Фигередо не так давно дебютировал в легчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей Роба Фонта. Благодаря данному успеху, бразилец поднялся на восьмое место в рейтинге категории до 61 кг.

    Известно, что к поединку с Фонтом Дейвисон готовился в одном тренировочном лагере с Генри Сехудо, который сейчас входит в топ-3 легчайшего дивизиона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Хватит ли командам 90 минут?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Торино»?
  • «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры