Энди Руис: Меня не впечатлила победа Джошуа над Валлином

Энди Руис Фото: globallookpress.com
«Он дрался с противником, у которого и должен был выигрывать. У Отто нет таких навыков, чтобы соперничать с ним. Поэтому меня не впечатлила победа Джошуа над Валлином. Я бы хотел увидеть бой Энтони с более мастеровитым парнем вроде меня»
23 декабря Джошуа одолел Валлина техническим нокаутом по окончании пятого раунда. Для Энтони это уже третий выигранный поединок в 2023 году.
Ранее в апреле британский тяжеловес победил единогласным решением судей Джермейна Франклина. Летом он нокаутировал, вышедшего на коротком уведомлении, Роберта Хелениуса.