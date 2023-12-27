Энди Руис: Меня не впечатлила победа Джошуа над Валлином

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA Super поделился мнением о поединке своего бывшего соперникапротив

«Он дрался с противником, у которого и должен был выигрывать. У Отто нет таких навыков, чтобы соперничать с ним. Поэтому меня не впечатлила победа Джошуа над Валлином. Я бы хотел увидеть бой Энтони с более мастеровитым парнем вроде меня»

23 декабря Джошуа одолел Валлина техническим нокаутом по окончании пятого раунда. Для Энтони это уже третий выигранный поединок в 2023 году.

Ранее в апреле британский тяжеловес победил единогласным решением судей Джермейна Франклина. Летом он нокаутировал, вышедшего на коротком уведомлении, Роберта Хелениуса.