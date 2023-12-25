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    Деонтей Уайлдер опроверг слова о завершении карьеры

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
    Бывший обладатель титула по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер опроверг свои слова на счет завершения профессиональной карьеры.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я проиграл последний бой с минимальным счетом. Не знаю, что произошло со мной в ринге. Я часто опускал руки и слишком мало бил. Сожалею, что подвел своих болельщиков. Но это точно не конец. Обещаю вернуться в следующем году в более лучшей форме»

    23 декабря Уайлдер разгромно проиграл по очкам Джозефу Паркеру в со-главном бою в Саудовской Аравии. Из-за поражения Деонтей сорвал свой мартовский поединок против Энтони Джошуа.

    «Бронзовому бомбардировщику» необходима одна победа, чтобы претедендовать на бой с британцем. Сейчас потенциальным соперником Джошуа является хорватский тяжеловес Филип Хргович.

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