Деонтей Уайлдер опроверг слова о завершении карьеры

Бывший обладатель титула по боксу в тяжелом весе по версии WBC опроверг свои слова на счет завершения профессиональной карьеры.

«Я проиграл последний бой с минимальным счетом. Не знаю, что произошло со мной в ринге. Я часто опускал руки и слишком мало бил. Сожалею, что подвел своих болельщиков. Но это точно не конец. Обещаю вернуться в следующем году в более лучшей форме»

23 декабря Уайлдер разгромно проиграл по очкам Джозефу Паркеру в со-главном бою в Саудовской Аравии. Из-за поражения Деонтей сорвал свой мартовский поединок против Энтони Джошуа.

«Бронзовому бомбардировщику» необходима одна победа, чтобы претедендовать на бой с британцем. Сейчас потенциальным соперником Джошуа является хорватский тяжеловес Филип Хргович.