Иноуэ намекнул, что хочет стать тройным абсолютным чемпионом

Непобежденный японский боксер заявил о желании стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

«Передо мной стоят большие цели. Я достиг многого, но явно не всего. Сейчас я полностью сосредоточен на поединке с Тапалесом, а потом уже буду думать о поединке за все титулы в полулегком весе»

Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира по боксу в весе до 53,5 кг. 26 декабря он проведет поединок за все пояса во втором легчайшем дивизионе против Марлона Тапалеса.

Сейчас Наоя принадлежат 2 титула в этом весе по версиям WBC и WBO. К очередному бою японец подходит после досрочной победы в восьмом раунде над Стивеном Фултоном.