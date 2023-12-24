Чемпион PFL Касангай бросил вызов Немкову

Победитель последнего сезона PFL в полутяжелом весе хочет подраться против экс-чемпиона Bellator в этом же дивизионе

«Я планирую стать двукратным чемпионом после объединения организаций. Немкову ранее принадлежал титул в Bellator, и поэтому он интересен мне, как соперник. Все говорят о его переходе в тяжелый вес, но я слышал, что он хочет остаться в 93 кг»

В ноябре 2023-го Bellator официально присоединился к американской организации PFL. В начале следующего года в объеденном промоушене состоится турнир между чемпионами.

Немкову принадлежал титул в Bellator на протяжении трех последних лет. Россиянин завоевал пояс в 2020-м, а затем 4 раза защитил его. Касангай является чемпионом PFL в весе до 93 кг. В 2023 году американец выиграл все 4 боя регулярного сезона.