Наоя Иноуэ: Мой бой с Джервонтой Дэвисом маловероятен

Звездный японский боксер считает , что шансы на организацию поединка против чемпиона мира в легком весе по версии WBAочень малы.

«Я хорошего мнения о нем. У Дэвиса есть все шансы стать лидером Р4Р. Многие говорят о нашем противостоянии. Но это, скорее, шумиха, которую создают фанаты. Думаю, мой бой с Джервонтой маловероятен»

Наоя ранее был абсолютным чемпионом в весе до 53,5 кг. В июле этого года японец поднялся на категорию выше, где взял пояса WBC и WBO.

26 декабря Иноуэ проведет поединок за все титулы во втором легчайшем весе против Марлона Тапалеса. Всего в активе Наоя 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.