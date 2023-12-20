Жанибек Алимханулы может подраться с Крисом Юбенком

Президент промоутерской компании Top Rank сообщил , что бывший обладатель временного пояса WBA в среднем весеготов подраться с двойным чемпионом мира по боксу в этом дивизионе

«Юбенк готов к этому бою. Сам Жанибек тоже заинтересован в таком поединке. Алимханулы очень серьезный соперник. Возможно, он самый сильный средневес. Поединок между ним и Крисом будет просто фантастическим»

Крис в своем последнем поединке в сентябре этого года взял реванш у Лиама Смита, выиграв у него нокаутом в десятом раунде. Всего у британца 33 победы и 3 поражения на профессиональном ринге.

Жанибек Алимханулы в октябре объединил пояса IBF и WBO в среднем весе, финишировав в шестом раунде Винченцо Гуальтьерри. Всего в активе казахстанца 15 побед и ни единого поражения в карьере.