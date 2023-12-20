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    Жанибек Алимханулы может подраться с Крисом Юбенком

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    Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбуф сообщил, что бывший обладатель временного пояса WBA в среднем весе Крис Юбенк готов подраться с двойным чемпионом мира по боксу в этом дивизионе Жанибеком Алимханулы.

    Крис Юбенк
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    Крис Юбенк

    «Юбенк готов к этому бою. Сам Жанибек тоже заинтересован в таком поединке. Алимханулы очень серьезный соперник. Возможно, он самый сильный средневес. Поединок между ним и Крисом будет просто фантастическим»

    Крис в своем последнем поединке в сентябре этого года взял реванш у Лиама Смита, выиграв у него нокаутом в десятом раунде. Всего у британца 33 победы и 3 поражения на профессиональном ринге.

    Жанибек Алимханулы в октябре объединил пояса IBF и WBO в среднем весе, финишировав в шестом раунде Винченцо Гуальтьерри. Всего в активе казахстанца 15 побед и ни единого поражения в карьере.

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