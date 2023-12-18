Амир Хан бросил вызов Мэнни Пакьяо

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версиям IBF и WBA Super заявил о желании подраться против легендарного филиппинского бойца

«В нашем поединке заинтересованы организаторы из Саудовской Аравии. Я знаю, что и сам Мэнни хочет этого боя. Раньше мы много спарринговали с ним. Я завершил карьеру, но ради такого поединка готов вернуться на ринг»

Хан и Пакьо раньше были одноклубниками и тренировались вместе у Фредди Роуча. Мэнни — экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В его активе 62 победы, 8 поражений и 2 ничьи в карьере.

Последний бой филиппинца на профессиональном ринге состоялся летом 2021 года. Хан завершил свою карьеру в феврале 2022-го. У пакистанца 34 победы и 6 проигрышей.