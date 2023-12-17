Александре Пантожа защитил титул UFC в наилегчайшем весе

Александре Пантожа и Брэндон Ройвал Фото: globallookpress.com
Их ответная встреча проходила в рамках со-главного события вечера на турнире UFC 296. Ройвал в преддверии титульного противостояния занимал вторую строчку в рейтинге.
Ранее он одолел трех соперников кряду, а статус претендента получил после победы нокаутом над Матеусом Николау.
Его первый бой против Пантожи проходил 21 августа 2021 года. Тогда действующий чемпион наилегчайшего дивизиона UFC выиграл у Ройвала удушающим приемом в первом раунде.