Дэвис: Изобью Хэйни так, что его отец будет плакать

Обладатель регулярного титула по боксу в легком дивизионе по версии WBA ответил на вызов бывшего абсолютного чемпиона в их весовой категории

«Я изобью Хэйни так, что его отец будет плакать. У тебя осталось не так много времени. Наслаждайся им, как можешь. Скоро все изменится»

Накануне Хэйни бросил вызов «Танку», а также назвал его трусом. Девин в своем последнем бою победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC.

Джервонта предыдущий бой проводил в апреле этого года. Тогда он нокаутировал Райна Гарсию. У Дэвиса 29 побед и ни одного поражения. На счету Хэйни 31 выигранный бой. Как и «Танк», он никому не уступал на профессиональном ринге.