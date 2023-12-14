Девин Хэйни: «Танк» трус, он боится драться со мной

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе и обладатель титула WBC в первом полусреднем дивизионев соцсетях негативно высказался о

«Дэвис трус. Он боится драться со мной, и поэтому продолжает убегать. Ранее "Танк" предлагал встретиться в ринге, когда у меня уже был соперник. Готов с ним подраться в следующем бою. Сейчас я свободен»

Хэйни в предыдущем поединке одолел единогласным решением Реджиса Прогресса в рамках дебюта в дивизионе до 63,5 кг. Всего у Девина 31 победа и ни одного проигрыша в карьере.

Джервонта Дэвис, как и Хэйни, еще никому не уступал на профессиональном ринге. В активе «Танка» 20 побед. Сейчас ему принадлежит титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.