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    Пимблетт пообещал финишировать Фергюсона в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    Восходящая звезда легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт рассказал, как собирается победить экс-обладателя временного титула в их весовой категории Тони Фергюсона.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

    «Хочу сделать громкое заявление после не самого удачного выступления против Гордона. Мне нужна быстрая победа. Я намерен стать первым, кто финиширует Тони в стартовом раунде»

    Пимблетт и Фергюсон подерутся 17 декабря в легком весе в основном карде турнира UFC 296. Тони в предыдущем поединке проиграл удушающим приемом Бобби Грину.

    Его соперник подходит к этой встрече после победы единогласным решением судей над Джаредом Гордоном. Всего в активе Пэдди Пимблетта 20 выигранных поединков и 3 поражения в ММА.

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