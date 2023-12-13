Пимблетт пообещал финишировать Фергюсона в первом раунде

Восходящая звезда легкого дивизиона UFC рассказал , как собирается победить экс-обладателя временного титула в их весовой категории

«Хочу сделать громкое заявление после не самого удачного выступления против Гордона. Мне нужна быстрая победа. Я намерен стать первым, кто финиширует Тони в стартовом раунде»

Пимблетт и Фергюсон подерутся 17 декабря в легком весе в основном карде турнира UFC 296. Тони в предыдущем поединке проиграл удушающим приемом Бобби Грину.

Его соперник подходит к этой встрече после победы единогласным решением судей над Джаредом Гордоном. Всего в активе Пэдди Пимблетта 20 выигранных поединков и 3 поражения в ММА.