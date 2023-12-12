Билл Хэйни: Девин в 25 сделал то, чего не удалось даже Мейвезеру

, отец чемпиона мира по боксу в двух дивизионах сравнил достижения своего сына с легендарным американским бойцом

«Мейвезер постоянно говорит о деньгах. Но Девин в 25 лет сумел сделать то, чего не удалось даже Флойду. Он абсолютный чемпион в легком весе и обладатель титула в первом полусреднем дивизионе. Теперь настала эра Девина Хэйни»

Девин в своем недавнем поединке победил по очкам Реджиса Прогрейса и стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC. Ранее ему принадлежали все пояса в легком дивизионе.

В мае этого года Хэйни провел удачную защиту четырех титулов против Василия Ломаченко, выиграв у украинца по очкам. Всего в активе 25-летнего американца 31 победа и ни одного проигрыша в карьере.