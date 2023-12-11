Прогрейс о Хэйни: Он оказался сильнее, чем я думал

Американский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе, прокомментировал поражение от

«У него нет той мощи, чтобы нокаутировать соперников. Однако он очень быстрый и хитрый боксер. Этого было достаточно для победы. Хэйни оказался сильнее, чем я думал»

Титульный бой Прогрейса и Хэйни завершился по очкам в пользу Девина. Для Реджиса это поражение стало уже вторым на профессиональном ринге при 29-ти победах.

К этому поединку Прогрейс подходил на серии из пяти выигранных боев кряду. До встречи с Хэйни он уступал только бывшему абсолютному чемпиону первого полусреднего дивизиона Джошу Тейлору.