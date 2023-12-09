«Канело»: Если Бенавидес хочет драться, то должен дождаться короля

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе прояснил ситуацию насчет поединка против

«Я всегда дерусь в мае и сентябре. У меня есть и другие дела: бизнес и путешествия. В конце концов я король, и поэтому делаю все, что хочу. Если Бенавидес желает подраться со мной, то он должен дождаться моего возвращения»

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг в сентябре этого года. Тогда он защитил все свои пояса, одолев единогласным решением судей Джермелла Чарло.

Бенавидес временный чемпион мира во втором среднем весе. 25 ноября американец отправил в нокаут в шестом раунде Деметриуса Андраде. У Дэвида 28 побед и ни одного поражения в карьере.