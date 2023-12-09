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    «Канело»: Если Бенавидес хочет драться, то должен дождаться короля

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес прояснил ситуацию насчет поединка против Дэвида Бенавидеса.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я всегда дерусь в мае и сентябре. У меня есть и другие дела: бизнес и путешествия. В конце концов я король, и поэтому делаю все, что хочу. Если Бенавидес желает подраться со мной, то он должен дождаться моего возвращения»

    Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг в сентябре этого года. Тогда он защитил все свои пояса, одолев единогласным решением судей Джермелла Чарло.

    Бенавидес временный чемпион мира во втором среднем весе. 25 ноября американец отправил в нокаут в шестом раунде Деметриуса Андраде. У Дэвида 28 побед и ни одного поражения в карьере.

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