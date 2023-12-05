Теофимо Лопес хочет подраться против Теренса Кроуфорда

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе рассказал , по какой причине он хочет провести поединок против

«Он идеальный соперник для меня. Вы спрашиваете, почему я выбрал Кроуфорда? А как еще мне стать великим боксером? Как мне чему-то научиться? Я люблю трудные вызовы»

10 июня этого года Теофимо одолел бывшего обладателя всех титулов в первом полусреднем весе Джоша Тейлора единогласным решением судей и взял пояс по версии WBO.

Кроуфорд раннее был абсолютным чемпионом в двух дивизионах. Сейчас ему принадлежит 3 пояса в полусреднем весе по линиям WBC, WBO и WBA Super.