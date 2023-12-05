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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    Теофимо Лопес хочет подраться против Теренса Кроуфорда

    Бокс/ММА Бокс WBC IBF WBA WBO Теренс Кроуфорд
    Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Теофимо Лопес рассказал, по какой причине он хочет провести поединок против Теренса Кроуфорда.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Он идеальный соперник для меня. Вы спрашиваете, почему я выбрал Кроуфорда? А как еще мне стать великим боксером? Как мне чему-то научиться? Я люблю трудные вызовы»

    10 июня этого года Теофимо одолел бывшего обладателя всех титулов в первом полусреднем весе Джоша Тейлора единогласным решением судей и взял пояс по версии WBO.

    Кроуфорд раннее был абсолютным чемпионом в двух дивизионах. Сейчас ему принадлежит 3 пояса в полусреднем весе по линиям WBC, WBO и WBA Super.

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