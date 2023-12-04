Пол Малиньяджи: Нганну не заслужил место в топ-10 WBC

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Он еще никого не победил. Боец подрался только один раз и проиграл. Нганну точно не заслуживает место в топ-10. Ему нужна победа»
Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге 29 октября в бою против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и проиграл ему раздельным решением судей.
После того поединка президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман поставил Нганну на десятую позицию рейтинге. Напомним, что ранее камерунец был чемпионом UFC в дивизионе до 120 кг.