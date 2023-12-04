Пол Малиньяджи: Нганну не заслужил место в топ-10 WBC

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях раскритиковал WBC за решение включитьв первую десятку рейтинга тяжеловесов.

«Он еще никого не победил. Боец подрался только один раз и проиграл. Нганну точно не заслуживает место в топ-10. Ему нужна победа»

Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге 29 октября в бою против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и проиграл ему раздельным решением судей.

После того поединка президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман поставил Нганну на десятую позицию рейтинге. Напомним, что ранее камерунец был чемпионом UFC в дивизионе до 120 кг.