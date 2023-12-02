Чжан Чжилэй: Нганну отказался драться со мной 23 декабря

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO сообщил о срыве поединка на 23 декабря против

«Мы вели переговоры, но Нганну отказался драться со мной 23 декабря. Фрэнсиса теперь интересует бой с Джошуа. Я сразу же дал согласие на этот поединок. Для меня бой с Нганну — легкая прогулка»

Чжилэй в своем предыдущем бою нокаутировал в третьем раунде в реванше Джо Джойса и провел первую защиту временного титула. Нганну дрался в последний раз в ночь с 28 на 29 октября.

Тогда Фрэнсис потерпел поражение раздельным решением судей от Тайсона Фьюри. После того поединка камерунец поднялся на десятую строчку в рейтинге тяжеловесов по версии WBC.