Отец Бенавидеса: Дэвид разорвет на части Джермалла Чарло

Отец временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе рассказал , что будет, еслиподерется против его младшего сына.

«Если он будет в такой же ужасной форме, то в ринге случится де-класс. Дэвид разорвет на части Джермалла Чарло. Сейчас он не готов к этому бою»

25 ноября Джермалл Чарло в рамках промежуточной категории до 74 кг проводил бой против Хосе Бенавидеса, бывшего претендента на титул в полусреднем весе, и победил его единогласным решением.

Дэвид Бенавидес выступает в весе до 76,2 кг. В последнем бою он нокаутировал в шестом раунде Деметриуса Андраде. Всего на счету Бенавидеса младшего 28 побед и ни единого поражения в карьере.