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    Отец Бенавидеса: Дэвид разорвет на части Джермалла Чарло

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес Джермалл Чарло
    Отец временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса рассказал, что будет, если Джермалл Чарло подерется против его младшего сына.

    Дэвид Бенавидес
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    Дэвид Бенавидес

    «Если он будет в такой же ужасной форме, то в ринге случится де-класс. Дэвид разорвет на части Джермалла Чарло. Сейчас он не готов к этому бою»

    25 ноября Джермалл Чарло в рамках промежуточной категории до 74 кг проводил бой против Хосе Бенавидеса, бывшего претендента на титул в полусреднем весе, и победил его единогласным решением.

    Дэвид Бенавидес выступает в весе до 76,2 кг. В последнем бою он нокаутировал в шестом раунде Деметриуса Андраде. Всего на счету Бенавидеса младшего 28 побед и ни единого поражения в карьере.

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