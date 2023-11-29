Сулейман: Уайлдер и Джошуа могут подраться за статус претендента WBC

Президент Всемирного боксерского совета считает , что звездные тяжеловесыв ближайшее время встретятся в претендентском поединке за пояс WBC.

«Когда Деонтей был чемпионом, мы дважды были близки к организации этого боя. Но теперь ему предстоит встретиться с Паркером, а Энтони с Валлином. После турнира, который пройдет 23 декабря, в рейтингах будут изменения. Думаю, Уайлдер и Джошуа могут подраться друг с другом за статус претендента WBC»

Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа ранее были чемпионами мира по боксу в тяжелом весе. Американец владел титулом WBC, а «Эй-Джею» принадлежали все остальные пояса.

23 декабря в Саудовской Аравии Уайлдер подерется против Джозефа Паркера в основном карде турнира. Также в параллельном бою Энтони Джошуа встретится с Отто Валлиным.