Сулейман: Уайлдер и Джошуа могут подраться за статус претендента WBC

Деонтей Уайлдер Фото: globallookpress.com
«Когда Деонтей был чемпионом, мы дважды были близки к организации этого боя. Но теперь ему предстоит встретиться с Паркером, а Энтони с Валлином. После турнира, который пройдет 23 декабря, в рейтингах будут изменения. Думаю, Уайлдер и Джошуа могут подраться друг с другом за статус претендента WBC»
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа ранее были чемпионами мира по боксу в тяжелом весе. Американец владел титулом WBC, а «Эй-Джею» принадлежали все остальные пояса.
23 декабря в Саудовской Аравии Уайлдер подерется против Джозефа Паркера в основном карде турнира. Также в параллельном бою Энтони Джошуа встретится с Отто Валлиным.