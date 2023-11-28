ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише
    Все новости спорта

    Смит о Бетербиеве: Он слишком много пропускает, я избавлюсь от него

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Каллум Смит Артур Бетербиев
    Британский боксер Каллум Смит, следующий претендент на 3 пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO, назвал главную проблему Артура Бетербиева.

    Каллум Смит
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каллум Смит

    «У Артура 19 побед нокаутами в 19-ти боях. Его резюме впечатляет. Однако во время своих поединков он слишком много пропускает. Я если хорошо попаду, то избавлюсь от него»

    Титульный поединок Каллума Смита против Артура Бетербиева пройдет 13 января. Британец в преддверии этого боя одолел нокаутом в четвертом раунде Матье Бодерлика.

    Ранее он был чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC. Всего в активе Смита 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли ПСЖ реванш против «Ньюкасла»?
  • ПСЖ — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Победная серия СКА будет продолжена
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • На «Камп Ноу» команды не станут отсиживаться в обороне
  • «Барселона» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры