Смит о Бетербиеве: Он слишком много пропускает, я избавлюсь от него

Британский боксер, следующий претендент на 3 пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO, назвал главную проблему

«У Артура 19 побед нокаутами в 19-ти боях. Его резюме впечатляет. Однако во время своих поединков он слишком много пропускает. Я если хорошо попаду, то избавлюсь от него»

Титульный поединок Каллума Смита против Артура Бетербиева пройдет 13 января. Британец в преддверии этого боя одолел нокаутом в четвертом раунде Матье Бодерлика.

Ранее он был чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC. Всего в активе Смита 29 побед и одно поражение в профессиональной карьере.