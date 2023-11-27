Субриэль Матиас намерен подраться с Хэйни, Лопесом или Дэвисом

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии IBF назвал трех желаемых для себя соперников на ринге.

«Хотел бы обратиться к Лопесу, Хэйни или Дэвису. Если кто-нибудь из вас хочет побороться за мой пояс, то выходите в ринг. Мне все равно, против кого драться, правша или левша. Я нокаутирую любого»

Субриэль в ночь с 25 на 26 ноября провел удачную защиту титула против Шовхаджона Эргашева, выиграв у него нокаутом. Всего в активе Матиаса 21 победа и одно поражение на ринге.

Хэйни и Дэвис еще никому не уступали в своей карьере. В их активе 30 и 29 выигранных поединков. У Теофимо Лопеса 19 побед и один проигрыш на профессиональном ринге.