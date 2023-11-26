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    Дэн Харди рассказал, за счет чего Нганну победит Джошуа

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    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Дэн Харди, а ныне спортивный комментатор PFL, назвал преимущества Фрэнсиса Нганну перед Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Стилистически Фьюри был для Фрэнсиса самым неудобным соперником. Такие парни, как Джошуа и Джойс слишком прямолинейны. Да и удар держат они не лучшим образом. Нганну гораздо подвижнее и хорошо защищается»

    Фрэнсис Нганну в своем дебюте на профессиональном ринге уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. После того поединка камерунец занял десятую в строчку в рейтинге тяжеловесов WBC.

    Сейчас Нганну ведет переговоры с бывшим претендентом на титул Дереком Чисорой. Джошуа в следующем бою встретится с Отто Валлиным 23 декабря.

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