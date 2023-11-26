Дэн Харди рассказал, за счет чего Нганну победит Джошуа

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весеа ныне спортивный комментатор PFL, назвал преимуществаперед

«Стилистически Фьюри был для Фрэнсиса самым неудобным соперником. Такие парни, как Джошуа и Джойс слишком прямолинейны. Да и удар держат они не лучшим образом. Нганну гораздо подвижнее и хорошо защищается»

Фрэнсис Нганну в своем дебюте на профессиональном ринге уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. После того поединка камерунец занял десятую в строчку в рейтинге тяжеловесов WBC.

Сейчас Нганну ведет переговоры с бывшим претендентом на титул Дереком Чисорой. Джошуа в следующем бою встретится с Отто Валлиным 23 декабря.