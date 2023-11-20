Джервонта Дэвис отклонил реванш с Райаном Гарсией в следующем бою

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA не хочет проводить реванш противв следующем своем поединке.

«У меня сейчас другие предпочтения. Так будет лучше и для меня, и для моей команды. Этот поединок пока что нам не интересен. Я номер один и хочу драться с лучшими»

Бой Дэвиса и Гарсии состоялся в апреле этого года и закончился победой «Танка» нокаутом в седьмом раунде после удара левой рукой в печень. Для Джервонты это уже 29-й выигранный поединок в карьере.

Ранее он никому не уступал на профессиональном ринге. У Гарсии 23 победы и одно поражение в боксе. В следующем поединке Райан встретится с Оскаром Дуарте. Бой пройдет 2 декабря на турнире в Сан-Антонио, в США.